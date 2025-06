Movida a Catania e controlli interforze, multe per quattro paninari in via del Rotolo

Weekend di controlli straordinari a Catania per garantire il regolare svolgimento della movida tra il centro storico e il lungomare. Su disposizione del questore, è stato attivato un dispositivo interforze che ha visto impegnate pattuglie della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della polizia locale e dell’Esercito italiano, supportate dalla polizia Scientifica. Sono state identificate complessivamente 311 persone e controllati circa 188 veicoli.

Particolare attenzione è stata rivolta alla viabilità: le violazioni al Codice della strada, come guida senza casco, mancanza di assicurazione o patente, hanno comportato il sequestro e il fermo amministrativo di decine di mezzi. Diversi i parcheggiatori abusivi sanzionati e denunciati, alcuni recidivi e già colpiti da provvedimenti restrittivi. I controlli hanno riguardato anche quattro food truck della zona di via del Rotolo, tutti multati per occupazione abusiva del suolo pubblico. Presidi fissi e pattuglie appiedate hanno impedito accessi non autorizzati nelle aree pedonali e garantito la sicurezza tra i giovani. Non sono emerse violazioni relative all’uso di alcol o droga alla guida. Grazie al dispositivo capillare, non si sono registrati disordini o criticità durante le ore notturne.