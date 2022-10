Motori, Faggioli vince la 49ma edizione de “La Castellana”. Il pilota toscano brucia tutti anche sul circuito di Orvieto

Ancora un successo per Simone Faggioli, che bissa quello già conquistato poche settimane fa in Sicilia nella Coppa Nissena.

Il pilota fiorentino, su Norma M20 FC Zytek, oggi ha vinto la 49ma edizione della cronoscalata “La Castellana” sul circuito di Orvieto, con l’ennesima grande prova stagionale. Il toscano ha trionfato nella gara umbra, finale di Trofeo Italiano Velocità Montagna, trasmessa in diretta televisiva anche da Sestarete grazie alla sinergia tra l’organizzazione e il Gruppo RMB.

Sul podio sono saliti con determinazione anche Di Fulvio su Osella e Caruso su Nova Proto. Manni su Mygale svettano tra gli umbri. Lavieri su Martini BMW tra le storiche.

Faggioli, 16 volte tricolore e 13 volte Campione Europeo, ha ottenuto tempi fotocopia nelle due salite di gara in 2’47”95 e 2’47”83, sfiorando addirittura il record per agguantare il secondo successo sui tecnici 6.190 metri tra San Giorgio e Colonnetta di Prodo.

Colpo di scena in gruppo E2SH, dove il veneto Michele Ghirardo su Lotus Exige si è girato tradito dalla scelta di gomme, ma il driver di Vittorio Veneto è riuscito a portare al Nord la finale TIVM. Il gruppo lo ha vinto l’altoatesino Gianluca Ticci, che sulla Fiat X1/9 ha avuto una competizione tribolata ma alla fine vincente. Terzo Renato Capotosto sulla estrema silhouette di derivazione Lancia Beta Montecarlo.

Successo umbro, su Peugeot 308 GTI in Racing Start RSTB, per Alex Picchi. Il giovane figlio d’arte ha suggellato con l’ottima prestazione una stagione in crescendo, ma con il secondo posto il pugliese campione italiano Oronzo Montanaro, su MINI, si è aggiudicato il CIVM.

LE CLASSIFICHE

Assoluta Gara 1: 1) FAGGIOLI Simone (Norma M20FC Zytec) in 2’47.95; 2) DI FULVIO Stefano (Osella Pa 30 Zytec) a 4.52; 3) CARUSO Franco (Norma M20FC Zytec) a 5.14; 4) DEGASPERI Diego (Osella Fa 30 Zytec) a 5.53; 5) FAZZINO Luigi (Osella Pa 2000 Turbo) a 6.20; 6) CASSIBBA Samuele (Nova Proto NP 01) a 8.19; 7) SCOLA Domenico (Osella Pa 21S Evo Honda) a 8.87; 8) MARONI Giancarlo Junior (Osella Pa 21 JRB) a 13.44; 9) FATTORINI Michele (Wolf Thunder GB 08) a 16.89; 10) GENTILE Dario (Osella Pa 21S Honda) 21.07.

Assoluta dopo Gara 2: 1) FAGGIOLI Simone (Norma M20FC Zytec) in 5’35.78; 2) DI FULVIO Stefano (Osella Pa 30 Zytec) a 9.40; 3) CARUSO Franco (Norma M20FC Zytec) a 9.68; 4) DEGASPERI Diego (Osella Fa 30 Zytec) a 11.97; 5) FAZZINO Luigi (Osella Pa 2000 Turbo) a 12.63; 6) SCOLA Domenico (Osella Pa 21S Evo Honda) a 16.13; 7) MARONI Giancarlo Junior (Osella Pa 21 JRB) a 25.73; 8) GENTILE Dario (Osella Pa 21S Honda) a 40.51; 9) MANNI Damiano (Mygale M09 Fiat) a 47.23; 10) FERRETTI Filippo (Wolf Thunder GB 08) a 50.34.

Gruppi dopo Gara 2: RS: 1) PICCHI Alessandro (Peugeot 308 Gti) in 7’56.65; 2) MONTANARO Oronzo (Mini Cooper S) a 1.96; 3) LOCONTE Angelo (Peugeot 308 Gti) a 4.44. RS Plus: 1) TAGLIENTE Vito (Peugeot 308 Gti) in 7’22.95; 2) CENEDESE Ivano (Renault Clio RS) a 1.31; 3) MEGALE Roberto (Peugeot 106 S 16) a 2.77. RS Cup: 1) ZARDO Denny (Hyundai l30 TCR) in 6’59.98; 2) MARINO Angelo (Cupra Leon Competicion TCR) a 5.07; 2) GOSIO Virgilio (Audi RS3 LMS TCR) a 8.79. ProdS: 1) ULIVI Marco (Renault Clio RS) in 7’46.79; 2) OTTAVIANI Vincenzo (Citroen Saxo VTS) a 4.21; 3) CHIOCCIA Mattia (Citroen Saxo VTS) a 9.21. N: 1) PEDRONI Gabriella (Mitsubishi Lancer Evolution lX) in 7’31.73; 2) FUSARO Carmelo (Honda Civic Type R) a 13.70; 3) AGOSTI Alessandro (Honda Civic Type) a 29.06. ProdE: 1) LECHNER Kevin (BMW M3) in 7’38.06; 2) BISSICHINI Gabriele ( Renault Clio Williams) a 5.47; 3) MONTI Marcello (Peugeot 106 S16) a 12.68. A: 1) TOSINI Luca (Renault Clio Sport) in 7’29.51; 2) ADAMI Dennys (BMW M3) a 6.51; 3) DI FERNANDO Marco (Peugeot 306 S16) a 18.69. E1ITA: 1) FREITAG Harald (Opel Kadet C GT) in 7’02.35; 2) RAGUSA Pietro (Renault 5 Gt Turbo) a 6.69; 3) DONATO Ennio (Ford Escort RS Cosworth) a 6.87. GT: 1) RAGAZZI Roberto (Ferrari 488 Challenge) in 6’59.76; 2) MORATELLI Matteo (Lamborghini Gallardo) a 2.62; 3) TARQUINI Roberto (Porsche 911 GT3 Cup) a 25.29. E2SH: 1) TICCI Gianluca (Fiat X 1/9) in 6’36.65; 2) GHIRARDO Michele (Lotus Exige Cup 260) a 52.78; 3) CAPOTOSTO Renato (Lancia Beta Montecarlo) a 1’39.73. CN: 1) FILIPPETTI Daniele (Ligier JS 49/51 Honda) in 6’28.24; 2) GRAZIOSI Giancarlo (Osella PA 21) a 19.86; 3) NIVOLA (Osella PA21S Honda) a 22.44. E2SC: 1) FAGGIOLI Simone (Norma M20FC Zytec) in 5’35.78; 2) DI FULVIO Stefano (Osella PA 30 Zytek) a 9.40; 3) CARUSO Franco (Norma M20FC Zytec) a 9.68. E2SS: 1) DEGASPERI Diego (Osella Fa 30 Zytek) in 5’47.75; 2) MANNI Damiano (Mygale M09 Fiat) a 35.26; 3) FERRETTI Filippo (Wolf Thunder GB 08) a 38.37.

Foto lacastellanaorvieto.it