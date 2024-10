Motociclista precipita da un viadotto e muore. Chiusa la strada statale 117

Ancora incidenti mortali in Sicilia. Dopo la morte di un 25enne di Partanna (Trapani), avvenuta ieri sera, si registra il decesso di un motociclista di 33 anni. Secondo le prime informazioni il centauro è uscito di strada precipitando lungo un viadotto della strada statale 117 Centrale Sicula. Arteria che, come comunicato da Anas, è momentaneamente chiusa al traffico in corrispondenza del Comune di Reitano, in provincia di Messina. Sul posto è atterrato l’elicottero del 118 ma per il 33enne non c’è stato nulla da fare. Ai carabinieri il compito di chiarire la dinamica del sinistro.