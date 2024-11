Motociclista cade per un avvallamento in viale Regione Siciliana. Ricoverato al Civico di Palermo

Foto di Marta Silvestre

È ricoverato in Terapia intensiva il ragazzo di 19 anni che è caduto con la moto in viale Regione Siciliana a Palermo. L’incidente secondo una prima verifica sarebbe stato provocato dalle radici degli alberi che avrebbero provocato un avvallamento nella sede stradale. Il motociclista ha una frattura al bacino e alle costole e si sta eseguendo una tac alla testa per verificare se l’incidente abbia provocato lesioni. Sono intervenuti i sanitari del 118 per trasportare il ragazzo all’ospedale Civico. I rilievi sono condotti dalla sezione Infortunistica della polizia municipale.