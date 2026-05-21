Messina Denaro: indagate le sorelle, ma il gip dice no all’arresto

21/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capomafia di Castelvetrano Matteo Messina Denaro, sono indagate. L’indagine riguarda il reato di procurata inosservanza della pena per avere aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato.

Indagate le sorelle di Matteo Messina Denaro

La procura aveva contestato loro l’associazione mafiosa e ne aveva chiesto l’arresto, ma il giudice ha modificato l’accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari visto che il boss è deceduto. I pubblici ministeri hanno proposto appello al tribunale del Riesame.

Gli altri parenti

Attualmente è detenuta per scontare una condanna a 14 anni per associazione mafiosa solo una delle tre sorelle del boss, Rosalia Messina Denaro. Patrizia ha scontato 14 anni e mezzo per mafia ed è stata liberata a luglio scorso. Libero anche il fratello Salvatore, il maggiore dei quattro. È invece ancora detenuto il nipote Francesco Guttadauro, figlio di Rosalia, e sconta il cosiddetto ergastolo bianco Filippo Guttadauro, marito della donna e padre di Francesco.

Detenuto anche Gaspare Como, marito di Bice Messina Denaro, condannato in Appello a 22 anni sempre per mafia e in attesa del nuovo verdetto dopo la decisione della Cassazione di rimandare il processo al secondo grado per il ricalcolo della pena. È morto in cella Rosario Allegra, marito di Giovanna. Ha scontato la pena, di otto anni infine, ed è stato scarcerato Vincenzo Panicola, marito di Patrizia Messina Denaro.

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