Perquisizioni a casa e nello studio dell’avvocata, ormai morta, di Matteo Messina Denaro. Su ordine della Direzione distrettuale di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un’avvocata di Campobello di Mazara (in provincia di Trapani), ora deceduta.

Perquisizioni a casa e nello studio dell’avvocata di Messina Denaro

La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell’ordine stanno ora perquisendo, alla presenza del pubblico ministero Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L’avvocato non è indagato.