Perquisizioni a casa e nello studio dell’avvocata di Matteo Messina Denaro

21/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Perquisizioni a casa e nello studio dell’avvocata, ormai morta, di Matteo Messina Denaro. Su ordine della Direzione distrettuale di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio de Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un’avvocata di Campobello di Mazara (in provincia di Trapani), ora deceduta.

Perquisizioni a casa e nello studio dell’avvocata di Messina Denaro

La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell’ordine stanno ora perquisendo, alla presenza del pubblico ministero Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L’avvocato non è indagato.

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