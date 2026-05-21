Catania, la droga nascosta in friggitrice ad aria

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Scoperta della droga nascosta all’interno della friggitrice ad aria a Catania. La segnalazione è arrivata tramite l’app YouPol da parte di un cittadino. La polizia ha arrestato un 31enne pregiudicato catanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’uomo è stato arrestato anche per detenzione di una pistola con matricola abrasa, munita di silenziatore.

La segnalazione arrivata sull’app YouPol

A operare gli agenti della squadra volanti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania. Che sono intervenuti a seguito di una segnalazione, arrivata su YouPol. Così la centrale operativa è stata informata che l’uomo, sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per una condanna per spaccio di stupefacenti, poteva nascondere sostanze stupefacenti in casa.

La droga in friggitrice ad aria

A quel punto, i poliziotti hanno effettuato il controllo che ha permesso di accertare che l’uomo continuava a spacciare dal suo appartamento. Infatti, durante le verifiche, gli agenti hanno trovato, in vari punti della casa, oltre 700 grammi di marijuana, in parte nascosta nell’armadio della camera da letto e in parte in cucina, sul davanzale della finestra. Un po’ di droga era persino nascosta all’interno di una friggitrice ad aria.

La pistola nel borsello

Durante la perquisizione, gli agenti hanno notato anche uno strano borsello marrone poggiato nella parte alta della credenza della cucina. All’interno è stata rinvenuta un’arma da fuoco, con il numero di matricola cancellato, rifornita di tre cartucce, pronta dunque per essere usata e corredata da un silenziatore. L’arma e le munizioni sono state repertate dalla polizia scientifica e sequestrate per essere, successivamente, sottoposte alle analisi di tipo balistico per accertare se siano state utilizzate per commettere crimini e per verificare se vi siano impronte utili per approfondimenti investigativi. In relazione a quanto accertato, l’uomo è stato arrestato. Il pubblico ministero di turno ha disposto di portare il 31enne nella casa circondariale di piazza Lanza di Catania in attesa del giudizio di convalida.