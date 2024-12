Lutto a Montemaggiore Belsito. È morto il sindaco Antonio Mesi, 57 anni

Il sindaco di Montemaggiore Belsito, Antonio Mesi, 57 anni, è deceduto questa mattina nell’ospedale Giglio di Cefalù a causa di un male incurabile. Mesi è stato l’unico sindaco a Montemaggiore Belsito a ricoprire la carica per due mandati di seguito. Mesi lascia la moglie Ina e i figli Giuseppe e Lucia. Paolo Amenta e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale dell’Anci Sicilia, esprimono il cordoglio dell’Associazione dei comuni siciliani per la scomparsa del sindaco: «Siamo vicini alla famiglia del sindaco Mesi in questo momento di dolore, le più sentite condoglianze a nome di tutti i sindaci dell’Isola», si legge in una nota stampa.