Morto dopo l’aggressione in strada a Partinico: ai domiciliari i due fratelli che lo hanno picchiato

Sono finiti agli arresti domiciliari Leonardo e Antonino Failla. Sono stati convalidati i fermi per i due fratelli che, domenica scorsa durante una lite in strada, hanno picchiato Gioacchino Vaccaro, che poi è morto poco dopo all’ospedale di Partinico (in provincia di Palermo). I Failla sono accusati di omicidio preterintenzionale. Secondo quanto accertato dalla squadra mobile di Palermo, Vaccaro era in auto con la moglie e con il figlio.

A guidare era la donna che sarebbe stata apostrofata da uno dei Failla, che camminava in macchina dietro, perché andava troppo piano. Ne sarebbe nato un diverbio a cui si è aggiunto l’altro fratello. I tre e il figlio di Vaccaro si sarebbero picchiati. Rientrato a casa, Vaccaro si è sentito male e ha deciso di andare in ospedale dove poi è morto. L’autopsia accerterà se il decesso è stato provocato da una emorragia interna determinata dalle lesioni subite. I Failla si sono consegnati poco dopo la rissa e hanno dichiarato di avere agito per difendersi.