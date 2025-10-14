Morto l’operaio che era caduto dal tetto di un magazzino nel Catanese

14/10/2025

É morto la notte scorsa l’operaio di 57 anni che ieri pomeriggio era precipitato dal tetto di un magazzino in provincia di Catania. L’uomo, originario della Tunisia e dipendente di una ditta di Giarre, era al lavoro all’interno di un cantiere nella zona di Ambelia, tra Militello Val di Catania e Francofonte, tra le province di Catania e Siracusa.

Il trasferimento in ospedale e le indagini sulla morte dell’operaio

Le condizioni dell’operaio sono apparse subito gravi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. I medici hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso e il ferito è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo, secondo le informazioni raccolte, presentava fratture multiple e un trauma cranico. La notte scorso le sue condizioni si sono aggravate ulteriormente e l’operaio è morto mentre era ricoverato nel reparto di Rianimazione del nosocomio. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Militello Val di Catania. I militari hanno compiuti i rilievi all’interno del cantiere e hanno sequestrato l’area.

