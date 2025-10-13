Incidente sul lavoro nel Catanese, operaio in gravi condizioni

13/10/2025

Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nel Catanese, tra Scordia e Militello Val di Catania. A rimanere gravemente ferito è stato un operaio originario della Tunisia. Secondo le prime informazioni, diffusa dal sito scordia.info, l’uomo stava lavorando in un magazzino nei pressi della strada provinciale per Francofonte all’incrocio con la strada per Ambelia.

Le indagini e le condizioni del ferito dopo l’incidente sul lavoro nel Catanese

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Militello Val di Catania, competente per territorio. I militari stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. L’operaio a quanto pare lavorava per un’azienda di Giarre, in provincia di Catania. Sul posto anche un’ambulanza del 118. Tuttavia le condizioni del ferito sono apparse subito decisamente gravi ed è stato chiesto l’intervento di un mezzo di soccorso aereo. Adesso il ferito si trova all’ospedale Cannizzaro di Catania.

