Mazara del Vallo, morto l’operaio caduto da un’autocisterna: aveva 55 anni

19/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

È morto Marcello Erbini, operaio di 55 anni di Mazara del Vallo, rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto lo scorso 5 agosto. L’uomo era ricoverato al Trauma Center dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, dove era stato trasferito dopo l’incidente.

La caduta dall’autocisterna

Secondo quanto ricostruito, Erbini era impegnato nella sua attività lavorativa all’interno della cantina presso la quale lavorava quando è caduto da un’autocisterna. Dopo l’incidente era stato soccorso e trasportato a Palermo, dove è rimasto ricoverato fino al decesso. Saranno le autorità competenti a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

Il cordoglio della comunità

La notizia ha suscitato profondo cordoglio a Mazara del Vallo, dove la comunità si è stretta attorno alla famiglia dell’operaio, in particolare alla moglie e ai due figli. «Occorrono maggiore sicurezza e misure di prevenzione degli incidenti. Basta con le morti sul lavoro», ha scritto in una nota il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, esprimendo vicinanza ai familiari della vittima.

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