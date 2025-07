Messina, morto un 69enne investito da uno scooter

Un uomo di 69 anni – Letterio Verboso – è morto in ospedale dopo essere stato investito da uno scooter, lungo la via Consolare Pompea, nella zona di Sant’Agata, a Messina, ieri sera. Trasportato nel Pronto soccorso dell’ospedale Papardo, si sono rivelati vani i tentativi di salvarlo. Sono ancora in corso le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.