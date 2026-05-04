Stava praticando l’enduro, ma è morto dopo essere caduto con la moto alla base di una scarpata in un’area particolarmente impervia nella zona di Portella Sant’Anna, a ovest di San Martino delle Scale, a

Palermo. L’uomo di 61 anni che ha perso la vita si trovava insieme ad altri due enduristi. Secondo quanto è stato ricostruito finora, al momento dell’incidente si erano persi di vista.

L’uomo morto nell’incidente in moto a Palermo

Dalle 13 di ieri non si avevano più sue notizie. L’uomo è stato successivamente individuato da un gruppo di escursionisti stranieri che hanno dato l’allarme. La richiesta di soccorso è arrivata al numero unico di emergenza (112) che ha allertato il 118. La centrale operativa del 118 Palermo–Trapani ha quindi attivato il Soccorso alpino e speleologico siciliano. Le squadre del Soccorso alpino e speleologico siciliano sono immediatamente intervenute sul posto trovando l’endurista privo di vita. L’uomo, infatti, è morto nell’incidente in moto a Palermo.

I soccorsi

Successivamente i tecnici del Soccorso alpino hanno condotto sui luoghi i carabinieri della stazione di San Martino delle Scale, competenti per territorio. Ma anche il medico e l’infermiere dell’ambulanza del 118. Poco dopo, sul posto è arrivato anche personale del corpo forestale. Il medico del 118 ha potuto soltanto constatare l’avvenuto decesso dell’uomo. Il magistrato ha disposto l’intervento del medico legale per gli accertamenti di competenza prima di autorizzare la rimozione della salma. Ottenuto il nullaosta, il Soccorso alpino e speleologico siciliano ha provveduto al recupero e al trasporto fino alla strada carrabile dove la salma è stata consegnata al carro funebre.