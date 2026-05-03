Incidente mortale in via Libertà, a Palermo

Palermo, incidente mortale in via Libertà: muore un 36enne

03/05/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Incidente mortale a Palermo, tra via Libertà e viale Lazio, dove un 36enne a bordo di una Vespa si è scontrato con il conducente di una Fiat Panda. Per l’uomo a bordo del motociclo, trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, non c’è stato niente da fare. Ferito, ma solo in maniera lieve, pure il 50enne che guidava l’auto, così come il passeggero a bordo. Sul luogo del sinistro sono intervenuti carabinieri e polizia locale per ricostruire la dinamica.

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