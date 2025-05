Barrafranca, scontro tra un’auto e una moto: morto un 15enne. «Straziante per tutta la comunità»

Lutto cittadino domani a Barrafranca, in provincia di Enna. Lo ha deciso il sindaco Giuseppe Lo Monaco, nel giorno dei funerali di Gabriele, il 15enne morto dopo un’incidente avvenuto in pieno centro storico, sabato sera, in via Signore Ritrovato. Secondo quanto è stato ricostruito, per motivi che sono ancora in fase di accertamento, all’altezza di una rotonda il giovane a bordo di uno scooter si sarebbe scontrato contro un’auto, una Bmw. I funerali saranno celebrati nella chiesa madre di Barrafranca, domani pomeriggio alle 15.

Il giovane, figlio di due imprenditori, dopo l’incidente stradale era stato trasportato d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Lì il ragazzo è morto durante un delicato intervento chirurgico. Appassionato di calcio, il giovane giocava con la maglia della barrese che ha espresso le condoglianze alla famiglia. Messaggi di cordoglio sono arrivati anche dall’Enna calcio e dall’istituto di istruzione superiore Giovanni Falcone frequentato dalla giovane vittima. «Una di quelle notizie che nessun genitore dovrebbe mai ricevere nella propria vita – scrive il sindaco Lo Monaco sulla propria pagina Facebook – La nostra comunità ha perso prematuramente il giovanissimo Gabriele. Non ci sono parole sufficienti – conclude il primo cittadino – per colmare un dolore così straziante».