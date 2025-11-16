È morto a Patti, in provincia di Messina, l’ex senatore Francesco Cimino, aveva 92 anni. Ex dirigente del Partito socialista italiano (Psi) cittadino, è stato per anni il braccio destro del ministro Nicola Capria. Di professione agronomo, era stato eletto senatore per la prima volta nel 1983 (IX legislatura). Venne poi rieletto per altre due legislature (X e XI) sempre al Senato e rimase in carica fino al 1994.

Morto l’ex senatore Francesco Cimino

Sottosegretario all’Agricoltura e Foreste nel governo Goria, nel governo De Mita, nel governo Andreotti VI e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio nel governo Andreotti VII. Francesco Cimino è stato componente del comitato direttivo del gruppo Psi al Senato e membro della commissione agricoltura.

L’annuncio

«La comunità socialista e il mondo politico siciliano piangono la scomparsa del senatore Francesco

Cimino. Figura di primo piano del socialismo riformista e autentico punto di riferimento per il territorio messinese e per l’intera area dei Nebrodi. È venuto a mancare a Patti, città in cui era nato il 15 gennaio 1933». È quanto si legge in una nota del partito dei socialdemocratici. Antonio Matasso, segretario regionale dei socialisti democratici di Sd, ha ricordato «le sue tre legislature a palazzo Madama. Dopo un’elezione al Parlamento, ha coronato una lunga attività al servizio delle istituzioni. Ha offerto il suo sempre autorevole contributo all’attività del Senato della Repubblica e al governo nazionale. Rappresentando con equilibrio e competenza le istanze del Mezzogiorno e impegnandosi per politiche di sviluppo realmente attente ai bisogni delle comunità locali».

La storia politica

«Nel Partito socialista italiano (Psi) – ricorda Matasso – Francesco Cimino è stato protagonista di una stagione politica. Quella contraddistinta da apertura, dialogo e spirito riformista, incarnando profondamente i valori della solidarietà e della giustizia sociale. Aveva iniziato la militanza nella corrente di Riccardo Lombardi. Poi si era legato al gruppo di Francesco De Martino e infine trovare una fortissima sintonia con Bettino Craxi, che portò a San Fratello. Paese di origine della famiglia del segretario nazionale del Psi e presidente del Consiglio».