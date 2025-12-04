Morto boss Alberti jr, l’assassino della diciassettenne Graziella Campagna

04/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È morto il boss Gerlando Alberti jr a Palermo all’età di 78 anni, dopo una lunga malattia. Il capomafia è stato condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio di Graziella Campagna, 17enne uccisa nel 1985 a Villafranca Tirrena. La ragazza stiratrice in una lavanderia trovò un documento e scoprì la vera identità del boss latitante nel messinese.

Graziella Campagna

Graziella, sorella di un carabiniere, poteva essere una minaccia per l’organizzazione. Venne sequestrata e uccisa il 12 dicembre del 1985 con cinque colpi di arma da fuoco. Il fratello Pietro Campagna ritrovò il corpo della sorella due giorni dopo e lottò per anni per ricostruire la verità sulla morte della sorella. Il boss è nipote di Gerlando Alberti u paccarè, storico capomafia del quartiere palermitano di Porta Nuova, morto il primo febbraio del 2012 a 84 anni agli arresti domiciliari. 

