Foto di ospedale Papardo Messina

La procura di Messina ha chiesto l’archiviazione dell’inchiesta su presunte morti sospette all’ospedale Papardo di Messina. I casi hanno riguardato pazienti colpiti da infezioni batteriche dopo interventi di Cardiochirurgia. Circostanze che portarono al sequestro delle due sale operatorie del reparto da parte dei carabinieri dei Nas nel novembre del 2024.

L’inchiesta per le morti sospette all’ospedale Papardo di Messina

Sono undici gli indagati tra medici, dirigenti medici e amministrativi e commissari del nosocomio per omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. Lo scrive la Gazzetta del Sud. A sostegno della sua richiesta, la procura di Messina cita le consulenze tecniche che vanno tutte verso la stessa direzione. Nessuna responsabilità dell’ospedale e degli indagati.

La richiesta di archiviazione

La pubblico ministero Alice Parialò aveva chiesto una proroga delle indagini di altri sei mesi nell’ottobre del 2025 per le morti sospette all’ospedale Papardo di Messina. Adesso la pm ha depositato una corposa richiesta di archiviazione, per tutte le tipologie di reato ipotizzate e per tutti gli indagati. Alla giudice per l’udienza preliminare Tiziana Leanza spetterà decidere.