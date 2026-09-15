Etna, turista 28enne disperso nella zona di Piano Provenzana

15/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un turista francese di 28 anni disperso sull’Etna. Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco del comando di Catania, sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso per la ricerca di una persona dispersa sul versante Nord dell’Etna, in località Piano Provenzana.

Chi è il giovane disperso sull’Etna

Il disperso sull’Etna era un turista francese 28enne. Di lui non si avevano più notizie dal pomeriggio. L’auto del giovane è stata trovata parcheggiata nell’area di Piano Provenzana. Questo ha consentito alle squadre di delimitare il perimetro operativo e organizzare una battuta di ricerca strutturata. Suddividendo le unità su più fronti per coprire le zone compatibili con il possibile percorso seguito dal ragazzo.

Le ricerche

Dopo un’intensa attività di ricerca, la persona è stata ritrovata in buone condizioni di salute. Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno partecipato il personale permanente del distaccamento dei vigili del fuoco di Randazzo e il personale volontario dei distaccamenti di Linguaglossa e Maletto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, erano presenti anche il soccorso alpino e, successivamente, personale della guardia di finanza.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Etna, voli sospesi all’aeroporto di Catania fino alle 14.30
Leggi la notizia

Un turista francese di 28 anni disperso sull’Etna. Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco del comando di Catania, sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso per la ricerca di una persona dispersa sul versante Nord dell’Etna, in località Piano Provenzana. Chi è il giovane disperso sull’Etna Il disperso sull’Etna era […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 14 al 20 settembre 2026
di

La settimana dal 14 al 20 settembre 2026 si preannuncia un po’ turbolenta, con un oroscopo influenzato dalla Luna in Sagittario. E in protesta per le cose che non accadono contro Urano in Gemelli, mentre Mercurio in Bilancia si oppone al conservatorismo di Saturno in Ariete. Astri che chiedono movimento e comunicazione e pianeti che […]

Oroscopo della settimana dal 7 al 13 settembre 2026
di

Dal 7 al 13 settembre è una settimana cruciale nello zodiaco 2026: con un oroscopo che dà nuovo assetto, grazie a passaggi concentrati tutti in poche ore. In soli due giorni i pianeti ridefiniscono la logica dello zodiaco: la bella Venere scivola in un conturbante Scorpione, mettendo anche gli altri segni d’acqua – Cancro e […]

Oroscopo del mese di settembre 2026
di

Settembre è il mese di ripartenza, ritorni, riflessioni romantiche e ragionate: eccoci, dunque, al secondo capodanno del 2026 per lo zodiaco, con un oroscopo ricco di cambiamenti. Il primo riguarda il 10 settembre quando, simultaneamente, Mercurio entra in Bilancia dando il cambio a Venere, che scivolerà in Scorpione. La comunicazione si farà più giusta e […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Oltre i motori

Punto Immobiliare

Professione agente immobiliare: prospettive e opportunità di lavoro in Sicilia
di

Una nuova dimensione della consulenza immobiliare: è quella che si sta delineando negli ultimi anni, puntando sulla formazione continua e l’affiancamento sul campo. Una possibilità di lavoro in Sicilia per nuovi talenti e di crescita anche per gli agenti immobiliari esperti. A raccontare nella nostra nuova rubrica dedicata al mercato immobiliare gli ingredienti necessari sono […]