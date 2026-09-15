Etna, turista 28enne disperso nella zona di Piano Provenzana

Un turista francese di 28 anni disperso sull’Etna. Nella tarda serata di ieri i vigili del fuoco del comando di Catania, sono intervenuti a seguito di una richiesta di soccorso per la ricerca di una persona dispersa sul versante Nord dell’Etna, in località Piano Provenzana.

Chi è il giovane disperso sull’Etna

Il disperso sull’Etna era un turista francese 28enne. Di lui non si avevano più notizie dal pomeriggio. L’auto del giovane è stata trovata parcheggiata nell’area di Piano Provenzana. Questo ha consentito alle squadre di delimitare il perimetro operativo e organizzare una battuta di ricerca strutturata. Suddividendo le unità su più fronti per coprire le zone compatibili con il possibile percorso seguito dal ragazzo.

Le ricerche

Dopo un’intensa attività di ricerca, la persona è stata ritrovata in buone condizioni di salute. Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno partecipato il personale permanente del distaccamento dei vigili del fuoco di Randazzo e il personale volontario dei distaccamenti di Linguaglossa e Maletto. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, erano presenti anche il soccorso alpino e, successivamente, personale della guardia di finanza.