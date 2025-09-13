foto di Franco Assenza

Belpasso, scontro mortale tra auto e scooter: perdono la vita un 16enne e un 81enne

13/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

È di due morti e una ferita grave il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella mattinata di oggi in via Calatafimi a Belpasso, in provincia di Catania. A perdere la vita sono stati un 16enne (Stefano Spitaleri) e un 81enne residente a Ragalna (nel Catanese), rispettivamente alla giuda di uno scooter e una Fiat Panda che, per cause che sono ancora in corso di accertamento, si sono scontrati intorno a mezzogiorno. Ferita in modo grave è rimasta una donna che viaggiava a bordo dell’auto insieme all’anziano deceduto.

Soccorsa dagli operatori sanitari che sono intervenuti sul luogo dell’incidente con delle ambulanze del 118, la donna è stata portata in ospedale. Secondo quanto si apprende avrebbe un grave trauma cranico. Sul posto è arrivato anche un elisoccorso. Per i rilievi che saranno utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, mentre la polizia municipale ha gestito la viabilità che è rimasta bloccata per ore nel tratto interessato dal sinistro.

«Sono profondamente addolorato e sconvolto per la tragica notizia che ha colpito la nostra comunità – ha scritto sul proprio profilo Facebook il sindaco di Belpasso Carlo Caputo – In questo momento di immensa sofferenza, a nome mio e dell’intera città, esprimo le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. Tutta la comunità si stringe intorno a loro in questo momento così difficile – ha concluso il primo cittadino nel suo post social – Non ci sono parole per descrivere la tristezza che proviamo»

