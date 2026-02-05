Morte improvvisa di una neonata a Vittoria: disposta autopsia

Vittoria

Sarà conferito nel pomeriggio in sede di incidente probatorio l’incarico al medico legale Francesca Berlich per l’autopsia disposta dal sostituto procuratore Gaetano Scollo sul corpo di una neonata di meno di un mese di vita, morta venerdì 30 gennaio a Vittoria mentre la madre la stava allattando.

L’ispezione cadaverica non aveva fatto emergere alcun segno sospetto sul corpicino della piccola. La madre che risulta unica indagata (atto dovuto, a garanzia del diritto alla difesa per gli accertamenti disposti), rappresentata dall’avvocato Valerio Palumbo, non ha nominato alcun consulente. Al termine del conferimento saranno avviate le operazioni previste.