Giallo a Porto Empedocle: trovato morto un cameriere di 40 anni sotto un furgone

05/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Sarà l’autopsia, già disposta dalla procura di Agrigento, a chiarire le cause della morte di Alfonso Spalma, cameriere quarantenne di Porto Empedocle, molto conosciuto e ben voluto in città. Il cadavere dell’uomo è stato ritrovato nella serata di ieri sotto un furgone Peugeot Bipper, in contrada Inficherna, nel rione Le Cannelle.

Le prime verifiche

Dopo la prima ispezione cadaverica, i carabinieri – che conducono le indagini – hanno escluso l’ipotesi di morte violenta. Contrariamente a quanto riferito dai primi soccorritori, sul corpo non sono state riscontrate ferite da arma da fuoco.

Le indagini sulla morte di Alfonso Spalma

Resta però il mistero sulla causa del decesso. La dinamica non è chiara e gli accertamenti sono in corso, hanno precisato i militari dell’Arma. La zona del ritrovamento, una strada interdetta al traffico da tempo – sebbene ancora percorsa da alcuni automobilisti – è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi.

