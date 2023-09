La titolare del maneggio a Cefalù era morta per salvarla, deceduta la puledra

Maria David a 42 anni è morta per salvarla dall’incendio che era divampato a Mezzoforno (Cefalù, in provincia di Palermo) due giorni fa. La sua puledra Scilla, però, non ce l’ha fatta ed è deceduta anche lei. Il corpo della donna, che ha sfidato le fiamme per tentare di mettere in salvo i propri animali, è stato trovato vicino al suo maneggio, privo di vita e semicarbonizzato. Oggi è stato il veterinario che l’aveva in cui a trovare Scilla morta.

«Vi risparmiamo le immagini – dicono Ilaria Fagotto, presidente della Lai, e Tania Mazzola – Aveva anche mangiato e bevuto stamattina. Un dispiacere immenso. Stavamo facendo tutto il possibile e ieri sera stava pure in po’ meglio. Domani ci saranno i funerali della sua proprietaria, a cui adesso in cielo si è ricongiunta». Insieme al padre e al fratello, Maria David era riuscita a mettere al sicuro alcuni degli animali. Per il giorno dei funerali, domani, a Cefalù è già stato proclamato il lutto cittadino.

