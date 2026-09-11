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Morta Emma Bonino: storica leader radicale che riconosceva la centralità della Sicilia

11/09/2026 di , Tempo di lettura 3 min

Emma Bonino è morta: l’Italia perde una delle figure più radicali, coraggiose e anticonformiste della sua storia repubblicana e la Sicilia la sua lucida considerazione. Protagonista di mille battaglie civili – dai diritti di aborto e divorzio fino alle lotte per l’antiproibizionismo e lo Stato di diritto -, l’ex ministra degli Esteri e commissaria europea ha segnato oltre mezzo secolo di politica italiana ed internazionale. Ma c’è un filo rosso che ha legato in modo viscerale e costante la leader radicale al Mezzogiorno. E, in particolare, alla Sicilia: la convinzione di Bonino che l’Isola fosse il baricentro geopolitico del Mediterraneo e il vero banco di prova per legalità, diritti umani e lo sviluppo dell’intero Paese.

La frontiera dei diritti e l’accoglienza a Lampedusa

Per Emma Bonino la Sicilia non è mai stata una periferia, ma una capitale della dignità umana. Quando le coste siciliane e l’isola di Lampedusa sono diventate il simbolo drammatico delle migrazioni contemporanee, Bonino ha trasformato l’isola nel cuore pulsante delle sue battaglie transnazionali.
Mentre il dibattito politico si divideva tra emergenza e retorica securitaria, Bonino portava avanti una visione di lungo periodo: corridoi umanitari, superamento della legge Bossi-Fini e integrazione reale attraverso la campagna Ero straniero. Nelle sue frequenti visite nell’Agrigentino e nel Palermitano, ha sempre rivendicato il ruolo dei siciliani come esempio globale di solidarietà e accoglienza. Denunciando, al contempo, l’incapacità delle istituzioni europee di affiancare l’isola nella gestione dei flussi del Mediterraneo.

L’impegno contro la mafia e per la giustizia giusta

Un altro capitolo fondamentale del suo impegno per la Sicilia ha riguardato la lotta alla criminalità organizzata. Affrontata sempre attraverso la lente del garantismo e dello Stato di diritto. Bonino ha tenuto a battesimo e sostenuto a Palermo e Catania storiche campagne radicali sulla riforma della giustizia, contro il sovraffollamento delle carceri e per la tutela dei diritti dei detenuti. Visitando a più riprese istituti di pena emblematici come l’Ucciardone e Piazza Lanza. Per la leader radicale, la mafia si sconfiggeva non con la legislazione speciale o la propaganda, ma rafforzando le istituzioni democratiche, la trasparenza amministrativa e lo sviluppo economico libero da clientele. Emblematiche le sue battaglie contro l’assistenzialismo e a favore della legalizzazione delle sostanze stupefacenti, pensata proprio per recidere alla radice una delle principali fonti di arricchimento dei clan mafiosi siciliani.

Autonomia, energia e Mediterraneo

Negli anni da commissaria europea e, poi, da capo della diplomazia italiana, Emma Bonino ha promosso una centralità strategica della Sicilia nelle politiche energetiche ed economiche dell’Unione europea. Ha lavorato per fare dell’isola un hub naturale per le energie rinnovabili e un ponte diplomatico verso i Paesi del Nord Africa, coinvolgendo spesso la classe dirigente e la società civile siciliana in progetti di cooperazione euro-mediterranea. Donna di azione e di poche concessioni al politicamente corretto, Emma Bonino lascia in Sicilia un’eredità morale politica ben precisa: la dimostrazione che i diritti civili e le libertà individuali non sono un lusso per tempi tranquilli. Ma l’unico motore capace di affrancare una terra dalle sue storiche servitù e proiettarla nel futuro.

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