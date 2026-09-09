Foto pagina Facebook Ismaele La Vardera

Agrigento, il sindaco Sodano revoca a Crosta la delega alla Polizia municipale

09/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Il sindaco di Agrigento, Michele Sodano, interviene sulla vicenda che coinvolge il vicesindaco Giovanni Crosta e annuncia la revoca della delega alla Polizia municipale. La decisione arriva dopo le polemiche legate all’immobile di cui Crosta è comproprietario e sul quale sarebbe stata realizzata una presunta attività edilizia recente. «A seguito dei recenti fatti, voglio sottolineare che l’amministrazione ha già avviato i dovuti controlli sulla presunta attività edilizia recente posta in essere sull’immobile di cui il vicesindaco è comproprietario», ha fatto sapere Sodano. La delega alla Polizia municipale è stata quindi assegnata all’assessore Dario Cipolla, «fino ai successivi sviluppi».

La delega passa a Dario Cipolla

La revoca, precisa il sindaco, sarebbe stata condivisa dallo stesso Crosta: «Revoca di cui lo stesso ha condiviso l’opportunità». Il provvedimento arriva dopo che il leader di ControCorrente e deputato regionale Ismaele La Vardera aveva chiesto a Crosta di fare un passo indietro, arrivando successivamente ad annunciare l’uscita del vicesindaco dal movimento.

Sodano rivendica la linea adottata dall’amministrazione comunale, sottolineando la volontà di procedere con verifiche sulla vicenda. «Linearità e trasparenza contraddistinguono questa amministrazione, senza fraintendimenti o sotterfugi, con il rigore che ogni vicenda richiede», ha dichiarato il sindaco.

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