Muore Clara Rametta, sindaca di Malfa: il ricordo bipartisan di una «donna capace», «che ha reso il turismo eoliano un modello

«Ha contribuito a fare del turismo delle isole Eolie un modello di accoglienza e qualità». Con queste parole Antonio De Luca, capogruppo del Movimento 5 Stelle all’Assemblea regionale siciliana, commenta la morte di Clara Rametta, sindaca di Malfa, nell’isola di Salina, scomparsa nelle scorse ore a 75 anni. «Con lei perdiamo non solo una straordinaria amministratrice – continua – ma anche una donna di visione e coraggio, che ha saputo coniugare il suo impegno politico con una lunga esperienza imprenditoriale». Ricordando i progetti portati avanti dalla sindaca in campo ambientale, energetico e culturale. E le condoglianze alla famiglia arrivano anche dall’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone che, da ex assessore regionale alle Infrastrutture, ricorda il lavoro congiunto per il progetto del porto di Malfa: «Ho avuto l’onore di lavorare fianco a fianco con una donna di straordinaria lungimiranza e capacità. È stata anche un esempio raro, in Sicilia e in Italia, di come si possa lavorare proficuamente andando oltre le appartenenze politiche, mettendo sempre al centro il bene della comunità».