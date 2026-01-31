foto di carabinieri

Nella tarda serata di ieri i carabinieri di Randazzo hanno raggiunto la frazione di Passopisciaro, dopo l’aggressione da parte di un giovane all’austista di un’ambulanza. Il mezzo di soccorso si era appena recato presso l’abitazione del ragazzo, il quale aveva chiesto aiuto al 118, riferendo di essere stato morso, poco prima, da un cane. Il personale sanitario ha effettivamente trovato l’uomo sull’uscio di casa, con una vistosa ferita al dito, quindi ha iniziato a medicarlo; improvvisamente, però, il ferito avrebbe iniziato ad agitarsi, sottraendosi alle cure e colpendo ripetutamente l’ambulanza con calci e pugni.

Il protagonista della vicenda era ubriaco

A quel punto, gli operatori sanitari hanno cercato di calmarlo e allontanarlo dal mezzo, ma lui avrebbe invece preteso di salire a bordo, iniziando una colluttazione nel corso della quale il giovane avrebbe colpito anche il conducente dell’ambulanza. All’arrivo della gazzella il giovane, identificato per un 28enne del posto, originario di Vittoria, era visibilmente agitato e a quanto pare ubriaco. I carabinieri hanno cercato di ricondurlo alla calma ma il ragazzo, nonostante la presenza dei militari, ha anche minacciato pesantemente il personale del 118. Sulla base degli indizi raccolti il 28enne è stato denunciato e dovrà rispondere di lesioni personali e minacce a pubblico ufficiale.