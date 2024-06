Libri rari del Cinquecento ritrovati in America: saranno restituiti a una biblioteca di Monreale

Nove libri rari del Cinquecento sono stati recuperati dai carabinieri e saranno restituiti alla biblioteca Ludovico II de Torres di Monreale, in provincia di Palermo. Si tratta di nove cinquecentine, cioè libri stampati nel sedicesimo secolo. I volumi sarebbero stati rubati nel 1980 e sono stati trovati all’Università della California – Los Angeles. I militari hanno accertato che l’ufficio della locale Soprintendenza che si occupa di esportazione delle antichità e degli oggetti d’arte della Sicilia non ha mai rilasciato alcuna autorizzazione per l’esportazione dei beni librari. Dopo la richiesta dei giudici, il personale dell’università statunitense ha riconosciuto la validità della rivendicazione e restituito spontaneamente i libri.

Alcuni dei nove libri sarebbero delle vere e proprie rarità, mentre altri sarebbero esemplari unici al mondo relativi alla Battaglia di Lepanto. Tra queste un volume dal titolo lunghissimo: la Lettera del reuerendissimo Monsignor di Nicastro Nuntio di N.S. in Venetia sopra la gran vittoria riportata contra Turchi: con la indulgencia concessa da N.S. Pio V nella Chiesa di Aracaeli per tal vittoria – Venezia 1571. La stessa università californiana indicava in quasi tutte le note di catalogazione elementi che riconducono all’arcivescovo Ludovico II De Torres di Monreale, come per esempio alcune parole scritte a mano che si trovano sul frontespizio di ogni esemplare e simili elementi che tuttora si trovano nei libri custoditi nella biblioteca di Monreale. Il prossimo 15 giugno i libri saranno restituiti alla biblioteca Ludovico II de Torres di Monreale. Nel 2023 erano state trovate e recuperate 61 cinquecentine dal Getty Research Institute.