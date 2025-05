Un pusher a Catania consegnava le dosi insieme a un gadget di Goku con una nuvola di marijuana

Muoveva i suoi traffici nonostante fosse ingessato e con una spalla immobilizzata a causa di un recente incidente stradale un pregiudicato di 35 anni arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. Ai suoi clienti consegnava le dosi, ma regalava anche un gadget: un portachiavi con l’immagine di Goku sopra una nuvola di marijuana, con la scritta El Makiko, che era il suo pseudonimo.

L’uomo, che era rimasto ferito in un incidente stradale, per cercare di non farsi notare, si spostava utilizzando un’utilitaria bianca guidata da un amico. Dopo diversi pedinamenti i carabinieri lo hanno fermato e perquisito alcuni garage in suo uso. In uno hanno trovato circa 170 grammi di cocaina confezionata in decine di bustine termosaldate, 1.600 dosi di marijuana per un totale di oltre 10,5 chilogrammi, panetti e dosi singole di hashish per oltre due chili e più di 2.000 euro in contanti. Il valore della droga, che è stata sequestrata, è stimato dagli investigatori in quasi 150mila euro.

Nel garage i carabinieri hanno recuperato anche bilancini di precisione, materiali per il confezionamento e numerosi portachiavi che il pusher consegnava ai suoi clienti come gadget, con l’immagine di un personaggio dei cartoni animati su una nuvola di marijuana con la scritta El Makiko, pseudonimo utilizzato dallo spacciatore, che è stato posto agli arresti domiciliari.