Catania, cavalla maltrattata in mezzo al letame: era destinata alla macellazione clandestina

Una cavalla maltrattata, in pessime condizioni di salute e lasciata in mezzo al letame. È quanto hanno scoperto i poliziotti a Catania in un garage in via Garozzo, nel quartiere San Cristoforo, che era stato trasformato in una stalla abusiva. A insospettire gli agenti, che poi hanno proceduto con un controllo, è stato un forte odore di letame che si sentiva dalla strada. Già nelle scorse settimane, lo stesso locale era stato sottoposto a vincolo sanitario e al proprietario era stato intimato di trasferire l’animale in una struttura più idonea.

Una volta rintracciato il proprietario del garage, i poliziotti sono entrati nel locale che era stato trasformato in una stalla abusiva priva di un adeguato sistema di aerazione degli ambienti. All’interno, è stata trovata una cavalla in evidenti condizioni di maltrattamento e in pessimo stato di salute, come rilevato anche dai veterinari dell’Asp.

L’animale versava in una condizione di totale degrado, che ha fatto presumere agli agenti che fosse destinato alla macellazione. L’intervento ha permesso di salvarlo. La cavalla è stata sequestrata e affidata in custodia giudiziale a un’azienda di Ragusa. Il proprietario del box, un catanese di 39 anni, è stato denunciato per malgoverno di animali.