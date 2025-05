Maxi truffa del carabiniere, in provincia di Enna anziana consegna 55mila euro

Arrestato in flagranza con il denaro appena sottratto a una donna di oltre 90 anni. Un catanese di 25 anni si era finto carabiniere ed era riuscito a farsi consegnare ben 55mila euro dalla vittima. I carabinieri sono riusciti a individuarlo e bloccarlo mentre si allontanava da casa dell’ultranovantenne con l’ingente bottino, frutto della classica truffa del finto carabiniere. La donna aveva ricevuto la telefonata di un complice del truffatore che si era spacciato per il nipote e che le chiedeva disperatamente aiuto, spiegando che sarebbe arrivato un carabiniere al quale doveva consegnare tutto il denaro ed i preziosi che aveva in casa.

Il truffatore, però è stato bloccato poco dopo per un controllo dei militari del nucleo operativo di Enna ed è stato perquisito. I carabinieri hanno subito trovato la somma e chiesto chiarimenti che il giovane catanese non ha saputo fornire. Mentre si stavano effettuando gli accertamenti è emerso il sospetto che i soldi fossero frutto di una truffa ai danni di anziani. La somma verrà ora riconsegnata alla legittima proprietaria, mentre proseguono le indagini per risalire ai complici del giovane. La truffa era stata messa a segno in un grosso centro nell’area nord dell’Ennese.