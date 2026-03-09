Foto di Mondello Italo Belga

Diventa un caso di studio nazionale quello di Mondello, borgata marinara di Palermo che vive una schizofrenia estiva non più sostenibile: unica cura possibile, la destagionalizzazione. Da un lato, c’è l’estate con un’esplosione di vita, che si trasforma in un assalto all’arma bianca. Dall’altro c’è l‘inverno, con una distesa di bellezza assoluta, ma desertificata e abbandonata a se stessa. Dove le serrande abbassate raccontano la miopia di un modello di sviluppo ancorato agli anni Ottanta. Oggi, in un 2026 segnato da direttive europee, cambiamenti climatici e l’epocale fine del rapporto con la società di gestione Italo belga, continuare a spremere la costa per soli novanta giorni l’anno è un vero e proprio suicidio commerciale.

I numeri di un’estate al collasso

«La realtà dell’agosto mondelliano è un‘aggressione demografica a ogni parametro di sostenibilità -spiega a MeridioNews Vincenzo Piccione, docente di Scienze biologiche, geologiche e ambientali di UniCt -. Le presenze giornaliere superano la soglia massima di individui che un ecosistema e le sue infrastrutture possono sopportare senza danni irreversibili». Con traffico paralizzato, inquinamento, gestione dei rifiuti in tilt. E poco spazio vitale per bagnante. Una saturazione a effetto boomerang sull’economia del litorale. In cui i lidi puntano alla massimizzazione del profitto immediato, con rincari vertiginosi per l’affitto di ombrelloni e lettini. Trasformando un tuffo a mare in un lusso. «Eppure, a fronte di questi costi, la qualità dei servizi crolla – ricorda il professore -. Perché è impossibile garantire standard elevati di accoglienza, pulizia e ristorazione a una fiumana umana ininterrotta e nervosa. La vacanza a Mondello, da sogno di relax, rischia così di diventare uno stress».

Il labirinto normativo e l’urgenza dell’attenzione tutto l’anno

A imporre uno scossone è arrivata l’Unione europea, seguita dalle recenti sentenze italiane. La direttiva Bolkestein è ormai una realtà, con scadenza per le attuali concessioni balneari al 30 settembre 2027 (e poche possibilità di deroga al 2028). Chi vorrà gestire un pezzo del demanio marittimo dovrà vincere una gara a evidenza pubblica. Uno scenario a cui si aggiunge il clima, con i danni da 1,5 miliardi causati dal ciclone Harry. «La Regione ha azzerato i canoni concessori per quest’anno in corso, per permettere agli imprenditori di ammortizzare gli investimenti di ripristino. Ma è chiaro che non ci si può più permettere cattedrali nel deserto, che fatturano per tre mesi e restano nell’incuria per gli altri nove – sentenzia Piccione -. La vera rivoluzione a Mondello, per le esigenze di tutti, si riassume in una sola parola: destagionalizzazione. Gli stabilimenti devono evolversi, diventando presìdi costieri vivi e attivi tutto l’anno».

Imparare dai successi: i modelli nazionali e internazionali

«Mondello non deve inventare nulla, ma guardare con umiltà a chi ci ha già lavorato. Su scala internazionale, le isole Canarie o le Baleari hanno da tempo smesso di essere mete solo estive. Con una pianificazione che intreccia sport, cultura, gastronomia e benessere hanno convinto milioni di nordeuropei che l’inverno mediterraneo è un prodotto turistico di prim’ordine», chiarisce il professore. In Italia, Versilia e Sardegna, con i progetti no season, hanno dimostrato che spalmare i costi fissi – personale, manutenzione, utenze – sull’intero anno permette di attenuare la pressione estiva. «I prezzi di agosto possono essere calmierati, riducendo le tariffe e innalzando la qualità dei servizi. Con una maggiore salvaguardia dell’ambiente, grazie alla diluizione delle presenze – riferisce ancora Piccione -. Mondello, che gode di un microclima ancora più favorevole e della vicinanza a una capitale d’arte e cultura come Palermo, ha tutte le carte in regola per replicare e superare questi modelli».

La Silver economy: svernare a Mondello non è un’utopia

Per il professore di UniCt una soluzione sarebbe la Silver economy. «Il nord Europa, e sempre più anche il Nord Italia, conta milioni di anziani benestanti, in salute, che fuggono da gelo e nebbie in cerca di luoghi stimolanti in cui svernare – sottolinea lo studioso -. Immaginiamo una Mondello che, d’inverno, anziché scheletri di legno, offra pacchetti integrati di benessere». Dall’elioterapia (la cura del sole) ad attività di socializzazione e ristorazione calibrate sulla salute. Con l’aiuto delle nuove normative, «che spingono verso il benessere dei lavoratori senior, favorendo modelli di smart working per i dipendenti in età avanzata per tutelarne la salute», spiega il docente. Un tipo di turismo che favorirebbe la destagionalizzazione a Mondello, ma che necessita di dialogo istituzionale e commerciale con i tour operator internazionali. E di pacchetti all-inclusive: che vendano non una sedia a sdraio, ma un vero e proprio stile di vita.

L’ufficio vista mare: nomadi digitali e il south working

Un modello che potrebbe attrarre anche i più giovani. La stessa Regione siciliana ha acceso un faro sul south working, offrendo contributi – da 54 milioni di euro per il triennio 2026-2028 – alle aziende che assumono personale residente sull’Isola in regime di lavoro agile e finanziando lo sviluppo di spazi di coworking. «Uno stabilimento balneare a Mondello, se opportunamente riqualificato, può trasformarsi agilmente in un hub per professionisti – commenta il docente – Con strutture eco-compatibili riscaldate d’inverno da pannelli solari e connessione ad altissima velocità. Postazioni di lavoro da affittare a nomadi digitali, expat e freelance di tutta Europa, generando un indotto economico costante, dai bar ai ristoranti, dai trasporti agli affitti brevi, slegato dalla frenesia di Ferragosto».

Il turismo enogastronomico esperienziale

Ultimo, ma essenziale, è poi l’elemento chiave per fidelizzare il turista invernale: l’enogastronomia. Con il nuovo turista alto-spendente alla ricerca di un’immersione culturale. Che a Mondello potrebbero tradursi in cooking class tenute da chef locali nelle strutture balneari al chiuso. Con degustazioni di vini vulcanici o naturali siciliani, abbinate a percorsi sensoriali: dall’incontro con i pescatori al mattino alla scelta e preparazione del pescato. Un turismo lento che crea ricordi e innesca un passaparola nelle reti sociali del food and beverage. «Ripensare le concessioni balneari non deve essere un dramma burocratico, ma la più grande occasione di rigenerazione urbana del nuovo millennio – conforta Piccione -. Le nuove regole europee devono imporre ai futuri concessionari non solo garanzie di sostenibilità economica, ma un vero e proprio patto sociale con il territorio».

L’importanza della destagionalizzazione a Mondello

«Mondello ha bisogno che le venga restituito il suo respiro naturale, in cui deve essere garantita l’esistenza di percentuali elevate di spiaggia libera e pulita per tutti i cittadini – riassume il professore -. Ma anche permettere a un numero limitato e altamente qualificato di stabilimenti di operare tutto l’anno». Solo così l’estate smetterà di essere un incubo in un cimitero di cabine smontate: «La destagionalizzazione, anche a Mondello, non è una chimera – sottolinea infine Piccione -. Mi auguro che la Regione attivi un gruppo tecnico di lavoro che dia vita a un piano organico per Mondello, tale da diventare un modello replicabile. I soldi pubblici vanno spesi con oculatezza e, soprattutto, aiutare le aziende meritevoli in questa prima fase sperimentale, dove non tutto filerà al meglio. Servirà un monitoraggio, per introdurre gli opportuni correttivi».