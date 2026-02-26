Società italo-belga

«L’atto di decadenza della concessione demaniale per la società Italo-Belga della spiaggia di Mondello, a Palermo, dimostra che gli uffici dell’assessorato hanno agito senza alcun timore e con la schiena dritta. Valutando ogni aspetto della vicenda con l’attento supporto dell’Avvocatura dello Stato» ha detto l’assessore al Territorio e Ambiente della Regione siciliana, Giusi Savarino.

Il Comune di Palermo ha già acquisito le osservazioni del dipartimento regionale. Con l’atto di revoca in questa fase si potrebbero rilasciare concessioni brevi a eventuali gestori interessati in attesa che l’amministrazione comunale porti in Consiglio il piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime (Pudm) lo strumento urbanistico che pianifica l’uso delle spiagge e dei litorali. La Italo-belga può fare ricorso al Tar contro il decreto regionale e ottenere la sospensiva.