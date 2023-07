A Mondello c’è un ladro che ha preso di mira i turisti che fanno il bagno

Cellulare, soldi, documenti e auricolari lasciati sulla spiaggia sotto l’ombrellone e portati via a due turisti tedeschi mentre facevano il bagno nel mare di Mondello. Dopo avere geolocalizzato lo smartphone, i poliziotti sono riusciti a individuare e fermare un 35enne palermitano (S. R. sono le sue iniziali) che era appena sceso dall’autobus di linea che porta alla borgata marinara di Palermo. L’uomo è stato trovato in possesso di un iPhone 14, un paio di AirPods soldi e documenti di due turisti che erano andati a fare un bagno a mare. Per questo, il 35enne è stato denunciato per furto e ricettazione. Alla sala operativa della polizia sono arrivate, intanto, altre segnalazioni di furti in spiaggia. Cellulare, soldi, documenti e cuffiette sono stati restituiti ai proprietari.