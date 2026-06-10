Società italo-belga

Mondello: la Italo Belga avvia la stagione balneare il 12 giugno

10/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La Mondello Immobiliare Italo Belga ha comunicato l’avvio della stagione balneare sulla spiaggia di Mondello. A partire da venerdì 12 giugno saranno rese progressivamente fruibili le prime aree della spiaggia, a cominciare dal tratto antistante l’Antico Stabilimento e da quello di Valdesi. Nei giorni successivi saranno coinvolti ulteriori tratti di spiaggia, secondo l’avanzamento delle attività organizzative e di allestimento. La Società terrà informati cittadini, utenti e visitatori sui successivi aggiornamenti.

«La stagione 2026 – si legge nella nota – si caratterizzerà per una proposta ampliata e più modulare rispetto all’offerta tradizionale, con soluzioni pensate per rispondere a esigenze diverse e consentire un più ampio accesso alla spiaggia. Accanto ai servizi balneari attrezzati, con lettini e ombrelloni disponibili attraverso ingressi giornalieri e formule in abbonamento, sarà infatti potenziata l’area a tariffa ridotta, concepita per favorire una fruizione economicamente più sostenibile della spiaggia. Al costo di 6 euro per l’ingresso giornaliero, gli utenti potranno usufruire dei servizi essenziali, tra cui assistenza al salvamento, pulizia dell’arenile, bagni e docce».

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