Palermo: lavoratori del Teatro Massimo in stato di agitazione

Teatro Massimo di Palermo

Hanno proclamato lo stato di agitazione dei lavoratori del teatro Massimo di Palermo, insieme ai sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Fials Cisal. «Facendo seguito alla richiesta di incontro del 19 settembre scorso, rileviamo con rammarico la totale assenza, ad oggi, di riscontri e convocazioni. Anche in merito alle questioni già poste e tuttora irrisolte» spiegano Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom e Fials Cisal . Permangono, infatti, le problematiche relative alla dotazione organica, bandi di concorso e scorrimento delle graduatorie, piano scritture per la stagione 2026/2027, incentivi bonus e rinnovo del welfare.

«L’ultima riunione, nel corso della quale erano state affrontate alcune delle tematiche da noi poste, risale all’1 luglio. Senza che agli impegni assunti e alle risposte attese, anche entro il mese di luglio, sia poi seguito alcun concreto riscontro. Abbiamo deciso quindi di proclamare unitariamente lo stato di agitazione e chiediamo una convocazione urgente, finalizzata ad affrontare e definire concretamente le suddette questioni. In assenza di un tempestivo e concreto riscontro – concludono i sindacalisti – ci si riservano di convocare l’assemblea dei lavoratori per decidere le ulteriori iniziative da intraprendere».