Catania, incidente in viale Regina Margherita: auto contro un muro

30/09/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un incidente si è verificato nella mattinata di oggi lungo viale Regina Margherita a Catania. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione, un’automobile che procedeva in direzione piazza Roma è uscita fuori strada.

La dinamica dell’incidente in viale Regina Margherita a Catania

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, la macchina ha oltrepassato una siepe, invaso il marciapiede e si è schiantata infine contro un muro. Stando alle informazioni finora in possesso di MeridioNews nessun pedone è rimasto ferito in quello che, al momento, sembra essere un incidente autonomo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi del caso.

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