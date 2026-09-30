Un infermiere del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa è stato aggredito nella notte tra lunedì e martedì. L’episodio non ha avuto conseguenze gravi: l’operatore sanitario ha riportato ferite lievi dopo aver schivato almeno un paio di colpi diretti al volto.

L’aggressione al Pronto soccorso

Secondo quanto ricostruito, l’aggressione sarebbe avvenuta all’interno del Pronto soccorso, dove il paziente avrebbe sferrato alcuni colpi contro l’infermiere. L’operatore è riuscito a evitare i colpi più violenti, riportando comunque alcune lievi ferite. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, che ha riportato la situazione alla calma e sedato gli animi.