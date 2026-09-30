Mafia: pg, confermare condanne ex avvocato Porcello e Buggea

ex avvocato Porcello e Buggea

Confermare le condanne dell’ex avvocato Angela Porcello, dell’ex compagno Giancarlo Buggea e di altri quattro imputati e annullare con rinvio la sentenza nei confronti di Luigi Boncori e Giuseppe Sicilia. Sono le richieste formulate dal procuratore generale davanti alla Cassazione nel processo Xydi. Che è stato celebrato con rito abbreviato e scaturito dall’inchiesta sul riassetto del mandamento mafioso di Canicattì e sui rapporti fra Cosa nostra e stidda. Per Porcello, condannata in appello a 9 anni, un mese e 23 giorni per associazione mafiosa, e Buggea, al quale sono stati inflitti 20 anni, il pg ha chiesto il rigetto o l’inammissibilità dei ricorsi.

Analoga richiesta riguarda Gregorio Lombardo, condannato a 17 anni e 4 mesi. Diego Emanuele Cigna a 8 anni e 5 mesi. Calogero Paceco a 8 anni e il poliziotto Giuseppe D’Andrea a 3 anni e 4 mesi. Il pg ha invece sollecitato l’annullamento con rinvio per Boncori, condannato a 20 anni, e Sicilia, a 18 anni e 8 mesi, per i quali, se la richiesta sarà accolta, si aprirà un nuovo giudizio. La sentenza della Cassazione è attesa in serata. L’inchiesta Xydi, culminata nel blitz del febbraio 2021, ha ricostruito secondo l’accusa il nuovo assetto della mafia di Canicattì.