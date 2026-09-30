Incidente tra quattro auto sulla Ss 115 a Gela: due feriti

Foto di 118 Sicilia

La strada statale 115 Sud occidentale sicula è temporaneamente chiusa al km 257,500, a Gela (in provincia di Caltanissetta) a causa di un incidente. Un sinistro che ha coinvolto quattro veicoli, di cui due si sono ribaltati. Le deviazioni vengono segnalate in loco sulla viabilità provinciale. Due persone sono rimaste ferite ed è stato necessario anche l’intervento dell’elisoccorso.

L’incidente a Gela

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità. Al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Sono in corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità dello scontro.