Catania: molesta giovane e si denuda in via Etnea, denunciato 32enne di Misterbianco

Foto di Google Maps

Ha molestato una giovane donna in strada e si è denudato davanti a lei per poi fuggire in auto: è l’accusa contestata dalla polizia a un 32enne di Misterbianco che è stato denunciato per violenza privata e atti osceni in luogo pubblico. L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi nella parte alta di via Etnea a Catania. Agenti del commissariato Borgo-Ognina, dopo la denuncia della vittima, grazie alla visione delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona hanno identificato l’auto e, tramite la targa, sono risaliti al proprietario e lo hanno denunciato.