Modica, stalking e lesioni all’ex compagno: arrestata una 50enne

Lesioni aggravate e stalking nei confronti dell’ex compagno. Per queste accuse una donna di 50 anni originaria di Siracusa è stata arrestata dalla polizia di Modica, in provincia di Ragusa, per scontare una pena definitiva di dieci mesi agli arresti domiciliari. L’ordine di arresto per i fatti contestati alla donna – che si riferiscono al biennio 2022-2024 – è arrivato dalla procura della Repubblica di Milano. La coppia aveva litigi continui e ad avere la peggio era spesso il compagno della 50enne, il quale è stato costretto a fare ricorso alle cure mediche. Stando a quanto emerge dal processo, la donna era solita pedinare l’ex compagno e contattarlo a qualsiasi ora del giorno e della notte sui social per cercare di riappacificarsi dopo le violente discussioni. La 50enne ha anche precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona e per resistenza a pubblico ufficiale, tutti commessi durante il lungo soggiorno in Lombardia. Scontata la pena, alla donna verrà applicata la misura della libertà vigilata per un anno.