Modica, bambino di due anni ustionato alla bocca: è in gravi condizioni

Foto di Corpo nazionale soccorso alpino

Un bambino di soli due anni è stato trasferito in elisoccorso ieri sera dall’ospedale Maggiore di Modica al reparto di Rianimazione pediatrica del Policlinico di Messina, a causa di una grave ustione al cavo orale provocata da una scarica elettrica. Secondo le prime ricostruzioni, la scarica sarebbe stata provocata dal filo di un elettrodomestico che il bambino aveva portato alla bocca e che stava rosicchiando. L’incidente si è verificato in un contesto domestico; i familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi, permettendo il ricovero iniziale al pronto soccorso di Modica. Le condizioni del bambino sono apparse subito gravi, per cui si è resa necessaria l’attivazione dell’elisoccorso per il trasferimento nel reparto di Rianimazione pediatrica del Policlinico di Messina. Al momento, la prognosi del piccolo rimane riservata.

Nonostante le lesioni al cavo orale provocate dalla scarica elettrica, non sono stati riscontrati danni neurologici e i medici si dicono fiduciosi, anche se le condizioni del bambino restano sotto stretta osservazione. Il piccolo paziente è intubato precauzionalmente, così da proteggere le vie aeree.