Da Modena a Siracusa per andare al suo processo ma si strappa il braccialetto e fa una gita a Roma

Da Modena (in Emilia Romagna) alla Sicilia in treno con tappa a Roma dopo essersi strappato il braccialetto elettronico. Il viaggio verso l’isola del pregiudicato 36enne di Francofonte (in provincia di Siracusa) già sottoposto agli arresti domiciliari per rapina era stato organizzato per fare in modo che potesse partecipare a un’udienza del processo in cui è imputato.

Durante il viaggio in treno, però, il 36enne si è strappato il braccialetto elettronico dalla caviglia, lo ha buttato ed è sceso alla stazione di Roma dove è rimasto per qualche ora senza esserne autorizzato. Per questo, l’autorità giudiziaria modenese ha disposto per l’uomo la sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari con la custodia in carcere. Dopo le formalità di rito, il 36enne è stato portato nella casa circondariale di Cavadonna a Siracusa.