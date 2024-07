Rapinano un negozio a Misterbianco: arrestato 60enne di Catania

Avrebbero fatto una rapina in un negozio con addosso mascherine chirurgiche. Antonio Tringale (60 anni) è stato arrestato a Catania dai carabinieri: le forze dell’ordine lo ritengono uno dei due autori di una rapina fatta il 17 settembre 2023 in un negozio di Misterbianco, in provincia di Catania. Tringale e il suo complice – con addosso mascherine chirurgiche e un cappellino – avrebbero fatto irruzione nel negozio: uno dei due avrebbe intimorito la titolare – che si trovava assieme al figlio – mimando di impugnare una pistola come se ce l’avesse nascosta sotto la maglietta; l’altro, invece, avrebbe rovistato la cassa e preso i 300 euro che conteneva.

La donna avrebbe provato a reagire, ma uno dei due rapinatori le avrebbe dato uno schiaffo. I due, poi, sarebbero fuggiti a bordo di un’auto. Guardando le immagini di videosorveglianza del negozio i carabinieri hanno identificato l’auto usata dai rapinatori: la sera prima – con Tringale alla guida – era stata sottoposta a un controllo stradale. L’auto sarebbe stata rubata qualche giorno prima a Pedara, nel Catanese, e l’uomo era stato denunciato per ricettazione e per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla propria identità, perché avrebbe cercato di dare false generalità.

Altri elementi a favore del fatto che Tringale abbia partecipato alla rapina al negozio di Misterbianco vengono da alcuni accertamenti sulle celle telefoniche della zona in cui si trova l’attività commerciale: questi controlli dimostrerebbero che proprio nell’orario della rapina il cellulare dell’uomo sarebbe stato agganciato da quella cella ripetitrice. Tringale è stato arrestato e ora si trova in carcere.