Misterbianco, vendeva fuochi d’artificio senza licenza, denunciato

25/12/2025 di , Tempo di lettura 1 min

La polizia di Catania ha denunciato uomo, di origini cinesi, per avere messo in vendita fuochi d’artificio senza licenza. L’azione di controllo dei poliziotti ha interessato in questo caso un negozio nel Comune di Misterbianco. Appena gli agenti sono entrati hanno trovato numerosi artifizi pirotecnici in vendita, nonostante il titolare non fosse in possesso di alcuna licenza.

Dall’ispezione dei luoghi in cui i fuochi d’artificio erano custoditi, nonché delle scatole che li contenevano, è emersa la mancanza di cura nella conservazione, in quanto gli stessi erano tenuti in posti non idonei e umidi, tali da poterne modificare anche i tempi di accensione.

