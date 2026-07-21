Evade dai domiciliari per andare dai carabinieri: non voleva più vivere con la madre

21/07/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Tecnicamente un’evasione, ma giusto per andare dai carabinieri e chiedere di non vivere più con la madre a Misterbianco, nel Catanese. La singolare vicenda riguarda un 22enne, risultato evaso durante un controllo su strada,. Che ha fatto scattare una nuova denuncia per evasione e i successivi accertamenti.

La richiesta ai carabinieri

Come ricostruito, il 22enne era uscito dalla casa dove era sottoposto ai domiciliari per raggiungere la caserma dei carabinieri di Piazza Dante, in città. Dove aveva spiegato di essersi allontanato dall’abitazione a seguito di contrasti con la madre, con cui convive. Chiedendo una soluzione alternativa. Purtroppo per lui, però, la vicenda si è conclusa con una nuova denuncia e, ancora una volta, con la misura degli arresti domiciliari.

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