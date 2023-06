Misterbianco, la droga nascosta nella vaschetta del gelato

Una vaschetta di plastica del gelato, oramai vuota, è stata riciclata da un pregiudicato 43enne di Misterbianco (in provincia di Catania) come contenitore dove nascondere la droga. A scoprirlo sono stati i carabinieri durante una perquisizione effettuata in casa dell’uomo come riscontro ad alcune informazioni raccolte. Anche grazie al fiuto del cane Riley, è stato possibile trovare la vaschetta nascosta dentro un portaombrelli. All’interno quasi 200 grammi di marijuana, una parte dei quali già suddivisa in otto dosi. Nello stesso portaombrelli, i militari hanno trovato anche una dose di cocaina, un bilancino di precisione e un pizzino con somme di denaro in corrispondenza di alcuni nominativi. Il 43enne è stato arrestato in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ed è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.