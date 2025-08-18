Partorisce in ambulanza grazie agli operatori del 118. Mamma e neonato stanno bene

Il viaggio in auto verso Palermo e l’imprevisto a lieto fine: una donna ha partorito stamattina un bimbo all’interno di un’ambulanza del 118 a Misilmeri, nel Palermitano. Ad assisterla l’equipaggio composto dal soccorritore della Seus, Vincenzo Saitta, e dall’infermiera Martina D’Angelo. Il prologo è stato alle 6.30, quando da un auto con a bordo anche la donna- proveniente da Ciminna e diretta verso Palermo- è arrivata una chiamata di soccorso alla Centrale Operativa del 118 guidata da Fabio Genco: il parto era imminente, da qui appunto la decisione di fermarsi a Misilmeri e attendere l’arrivo dell’ambulanza, giunta sul posto pochi minuti dopo.

Il mezzo di soccorso si è quindi diretto verso l’ospedale Buccheri La Ferla, ma non c’è stato il tempo di raggiungere Palermo: il bimbo è nato subito dopo a bordo dell’ambulanza Misilmeri 45. Mamma e neonato sono stati poi condotti al Buccheri La Ferla e stanno entrambi bene. Saitta, uno dei soccorritori, alcuni giorni fa era intervenuto in occasione di un altro parto in una casa di Misilmeri. «Ancora una volta – ha detto il presidente della Seus, Riccardo Castro – il 118 siciliano c’è stato nel momento del bisogno, grazie a uno splendido lavoro di squadra e alla grande professionalità e umanità dei propri operatori che ci rendono ogni giorno sempre più orgogliosi. Un abbraccio di benvenuto alla vita al bimbo e i migliori auguri ai suoi genitori».